تحول إلى أنقاض.. 10 صور ترصد آثار حريق مصنع تعبئة الفول السوداني في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفحم مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، اليوم السبت، إثر الحريق الذي اندلع داخله في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تلقت إدارة الحماية المدنية، التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغا باندلاع حريق داخل مصنع لتعبئة الفول السوداني بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، فانتقل رجال الحماية المدنية وبرفقتهم 5 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على نطاق الحريق ومنع انتقاله إلى المصانع المجاورة وإنقاذ المنطقة الصناعية بالكامل، وتجرى الآن عملتي إخماد الحريق بالكامل وتبريد المنطقة لمنع تجدد اشتعال النيران.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد،: عبدالحميد علي عبدالسلام أحمد، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى في الذراع الأيمن والأيسر، نتيجة حريق المصنع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.