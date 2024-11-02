حقنت عيالها بالأنسولين.. الأم خلصت على طفلها وشرعت في قتل ابنتيها بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، السجن المشدد لمدة 15 عاما ربة منزل لاتهامها بقتل طفلها وشروعها في قتل نجلتيها بحقنهم بمادة الأنسولين بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهمة، "منال. ع" 26 سنة، ربة منزل، ومقيمة بأرض الحافي منطي مركز قليوب، في القضية رقم 803 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم 22 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنها في يوم 29 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية قتلت نجلها الطفل "مالك أ ع ع"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله بدافع الخلاص من عبئ رعايته والإنفاق عليه وأعدت لذلك الغرض جوهرًا سامًا انسولين": فما أن ظفرت به وهو نائم حتى حقنته به قاصدة من ذلك قتله فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنها شرعت في قتل كريمتيها الطفلتين "اسينات أ ع ع"، و "رانا ع ر"، عمد مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما بدافع الخلاص من عبئ رعايتهما والإنفاق عليهما وأعدت لذلك الغرض جوهرا سامًا "انسولين": فما أن ظفرت بهما وهما نائمين حتى حقنتهما به قاصدة من ذلك قتلهما فأحدثت اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياتهما إلا انه قد خاب آثر جريمتها لسبب لا دخل لأرادتها فيه ألا وهو مداركتهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.