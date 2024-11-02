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ضبط 7 أطنان من اللحوم والملح الفاسد في بني سويف

02:55 م السبت 02 نوفمبر 2024

ضبط لحوم فاسدة - ارشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملات مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار.

أسفرت الحملات التي جرت على مدار أسبوع عن ضبط مصنع لتعبئة الملح يحتوي على ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على 5 أطنان من الملح الفاسد، فضلا عن ضبط 2.8 طن من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل عدد من المحلات التجارية.

كما حررت الحملة 87 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 24 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و25 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و23 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، و3 محاضر للتصرف في 104 أجولة زنة 50 كجم من حصة الدقيق المدعم

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مديرية تموين بني سويف اللحوم الفاسدة حملات مكبرة التلاعب في الأسعار الملح الفاسد
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