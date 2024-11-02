قطع 4 سيدات بالساطور.. قرار قضائي عاجل في محاكمة سفاح الغربية

الغربية - مروة شاهين:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات، في القضية 10178 المقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، إلى جلسة الخميس المقبل، لسماع المرافعات.

كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد أحال المتهم "عبد ربه. م" الشهير إعلاميا بـ سفاح الغربية، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل كلا من "س. ع.ا"،"ر.ف.م"،"ف.ا.ف"، "ع.ا.م"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن، مستخدماً 2 سكين و2 ساطور.

تعود أحداث الواقعة، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في شهر مارس من العام الجاري، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغاً بالعثور على ساق خاصة بإحدى الفتيات ملقاة على جانبي ترعة الخضراوية.

وبعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، أمكن ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة علي النحو المشار إليه، واعترف أثناء التحقيق بقتله لـ 3 فتيات آخرين، بنفس الكيفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.