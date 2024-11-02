بالصور- ضبط 12 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، اليوم السبت، عن شن إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لضبط السلع الفاسدة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وأشار إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 28 محضر جنح بإجمالي مضبوطات تزيد عن 12 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال شهر أكتوبر الماضي، لافتًا إلى اتخاذ اللازم حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها.

في ذات السياق، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقًا للصالح العام.