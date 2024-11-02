قطار الصعيد خطف حياة جومانة.. تفاصيل حادث مروع على مزلقان الواسطى

بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، بعدما صدمها قطار أمام مزلقان محطة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم قطار بفتاة أمام مزلقان الواسطى، أسفر عن وفاتها في الحال.

جرى التوجيه بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "جومانة.خ.ا"، 12 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، و تحرر محضر بالواقعة.