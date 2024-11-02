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تنفيذ 9 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع بمراكز شباب القليوبية

12:11 م السبت 02 نوفمبر 2024

مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور وليد الفرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، طرح 9 مشروعات استثمارية خلال شهرين بنظام حق الانتفاع "B.o.t"بقيمة إنشائية تقدر بحوالي 21 مليون جنيه بعدد من مراكز الشباب لتحقيق أعلى فائدة من المساحات الغير مستغلة دون التأثير على الأنشطة الموجودة.

وقال "الفرماوي"، في بيان له اليوم، إن المشروعات تتضمن "ملعب بمركز شباب أبو زعبل بالخانكة وصالة رياضية وملعب خماسي بمركز شباب الدير ومول تجاري وحمام سباحة بمركز شباب أجهور الكبرى وقاعة أفراح وملعب خماسي بمركز شباب ميت كنانة بطوخ ومنطقة خدمات بمركز شبين القناطر ومحلات بمركز شباب عزبة الجندى بقليوب.

وأضاف "الفرماوي"، أن ملف مشروعات الطرح الاستثمارى يأتي على أولويات العمل بوزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كونها تمثل أحد العناصر الأساسية لتوفير بنية تحتية إنشائية قوية لمراكز الشباب دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أعباء مالية وذلك بخلق مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز بهدف التوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات المتنوعة وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب.

مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية القليوبية الدكتور وليد الفرماوي
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