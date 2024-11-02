مشروبات وأطعمة حمراء.. أجواء مبهجة في احتفالات عيد الرمان بشرم الشيخ - صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

احتفلت المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ بعيد الرمان، بتقديم مشروبات الرمان الحمراء للسائحين، وسط أجواء مبهجة حازت على إعجاب السائحين من مختلف جنسيات العالم.

قال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن إقامة مهرجان للرمان بمنتجعات شرم الشيخ السياحية يجدد من البرامج السياحية المألوفة لدى السائحين داخل الفنادق، ويضفي أجواء مبهجة مما يسهم بشكل إيجابي في تنشيط السياحة والترويج بطريقة غير مباشرة سياحيًا لمدينة السلام، ويجعل المنتجعات السياحية قبلة للسائحين من مختلف العالم، كونها تضع في أولوياتها المناسبات الدولية التي تحظى باهتمام الأجانب، ويجدينها فرصة للمرح و الأجواء المبهجة.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع في تصريح اليوم، أنه جرى خلال الاحتفالات تقديم الأكلات الرئيسية والمقبلات وكافة أنواع الحلويات والعصائر من الرمان، مما أبهر السائحين الأجانب، وجعلهم يشيدون بارتفاع مستوى الخدمات الترفيهية التي تقدم داخل المنتجعات السياحية.

وأكد ماجد توفيق، الخبير السياحي ومدير أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية أصبحت أكثر وعيًا وقادرة على المنافسة العالمية من خلال تقديم أفضل البرامج الترفيهية للنزلاء، إضافة إلى الحرص على إدراج الاحتفالات والمناسبات العالمية ضمن البرامج الترفيهية بها، وتنظيمها في أجواء مبهجة لتنال إعجاب السائحين، وتجعلهم حريصين على التقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي في نطاق واسع.

وأوضح المنتجعات حرصت على تقديم أطباق وعصائر متنوعة من فاكهة الرمان المصري التي تعد إحدى الفواكه الأكثر شعبية وانتشارًا بين المصريين والسياح خلال الموسم الشتوي.

وأشار إلى أن الموسم السياحي الشتوي الجاري بمبشر، ويشهد إقبال سياحي على منتجعات جنوب سيناء بشكل عام، ومدينة شرم الشيخ بشكل خاص للاستمتاع بالأجواء الشتوية الدافئة التي تتيح لهم ممارسة كافة الألعاب والرياضات المائية، والقيام برحلات السفاري داخل الصحراء التي تحظى بطبيعة فريدة وخلابة.

ويحتفل بعيد الرمان على أراضي أذربيجان في شهر نوفمبر، وتحديدًا خلال حصاده في منطقة غويتشاي، وجرى إدرج عيد الرمان، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو في 16 ديسمبر 2020.

وجرى الاحتفال بعيد الرمان للمرة الأولى في 3 نوفمبر عام 2006 بمبادرة مشتركة من الوزارة الثقافة والسلطة التنفيذية لمنطقة غويتشاي، وشارك في المهرجان العديد من السفراء الأجانب، ورجال الأعمال، وخلاله يتم إحضار أنواع من الرمان الناضجة ومنتجاتها لعرضها في ميدان المدينة، كما يقام برنامج للحفلات الموسيقية بهدف تعزيز المناطق وإظهار الإمكانات الثقافية والاقتصادية، وتنمية السياحة.