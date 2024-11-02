كيلو وربع حشيش وشابو.. تفاصيل سقوط مسجل خطر بسلاح وكوكتيل مخدرات بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضبطت المباحث الجنائية بقنا مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح خلال حملة أمنية داخل قرية أبودياب شرق، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بشن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية داخل قرية أبودياب شرق التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت الحملة تحت رئاسة ضباط المباحث الجنائية من ضبط ي.م، يبلغ من العمر 37 عامًا، هارب من قضية سلاح سابقة وكان بحوزته مخدرات "كيلو حشيش وربع كيلو شابو" وبندقية آلية.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات