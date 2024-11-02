محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج النموذجي: صحة المواطن في مقدمة الأولويات

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية في مستشفى أبوتيج النموذجي بمدينة أبوتيج، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

بدأ محافظ أسيوط، جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، حيث اطلع على الخدمات الطبية الأولية المقدمة للمصابين وتحويلهم إلى الأقسام المتخصصة لتلقي العلاج اللازم. واطمأن على الحالة الصحية للمرضى في قسم الاستقبال، موجهاً مدير المستشفى بضرورة حسن استقبال المرضى وضمان تواجد الأطباء خلال نوبتجياتهم، وتقديم الدعم الطبي والمعنوي للمرضى.

كما تفقد المحافظ، صيدلية قسم الاستقبال والطوارئ، التي تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى. واستكمل جولته بتفقد قسم الأطفال المبتسرين، الذي يضم 15 حضانة، منها 3 تحت الصيانة، ووجه بسرعة صيانتها وإعادتها للخدمة.

شملت الجولة أيضاً تفقد غرفة العمليات ووحدة العناية المركزة ووحدة الأشعة، التي تضم أجهزة أشعة مقطعية وعادية وسونار ورنين مغناطيسي. التقى المحافظ بالمواطنين المتواجدين في المستشفى واستمع إلى ملاحظاتهم، ووجه الشكر للعاملين على جهودهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة.

أكد أبوالنصر، أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولوياته، مشدداً على أهمية المرور الدوري على المستشفيات لضمان انتظام العمل وتقديم الدعم اللازم لتحسين مستوى الرعاية الصحية. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة عالية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.