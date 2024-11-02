بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح مشغل الخياطة والتطريز بالمجمع الصناعي الحرفي في أسيوط - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، افتتاح مشغل الخياطة والتطريز بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية في مركز ساحل سليم، والذي تم تنفيذه بتكلفة 40 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود هيئة تنمية الصعيد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة، داليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وعبد اللطيف فضالة، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وأحمد ثروت، مدير المجمع.

تفقد المحافظ أقسام المجمع، حيث تابع تشغيل وإنتاج مشغل الخياطة والتطريز بالدور العلوي، الذي أنتج حوالي 300 ملاية و100 بالطو مخصص لمديرية الصحة بأسيوط. واطلع على شرح من مديرة فرع هيئة تنمية الصعيد حول الماكينات والمعدات المختلفة الموجودة بالمشغل، والتي تشمل 39 ماكينة متنوعة بالدور العلوي، بالإضافة إلى ورشتين بالدور الأرضي.

أشاد أبو النصر، بجهود الفتيات العاملات في المشغل، مؤكداً على أهمية المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للشباب والفتيات. وأوضح أن المجمع، الذي نفذته هيئة تنمية الصعيد على مساحة 600 متر، يضم أقساماً للصناعات الحرفية المختلفة، ويهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق.

أكد المحافظ، دعمه لتشغيل المجمع وتسويق المنتجات اليدوية والحرف التراثية، مشيراً إلى أهمية تنمية التكتلات الاقتصادية بقرى ومراكز المحافظة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وتمكين المرأة اقتصادياً، وإحياء الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظة.