"راجع من الدرس بالعجلة".. مصرع تلميذ أسفل عجلات قطار بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إشارة من غرفة عمليات النجدة بمصرع طفل تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مزلقان شارع التجارة "المغلق".

تبين مصرع "عادل. ع" 12 عامًا تلميذ ويقيم قرية بني عمار دائرة مركز شرطة طهطا، أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية مستقلًا دراجته الهوائية.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.