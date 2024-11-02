"بيصحوها لقوها ماتت".. حزن في "ميت عفيف بالمنوفية" إثر وفاة شابة بشكل مفاجئ



المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب وفاة شابة في بداية العشرينات من عمرها بشكل مفاجئ.

وأوضح مصدر بالقرية لموقع مصراوي أن الشابة تُدعى "دينا عبدالله الزيات" متزوجة قبل 3 سنوات ولديها طفلة، لا تعاني من أي أمراض، لم تستيقظ صباح الجمعة كعادتها وحينما حاول الزوج إيقاظها فوجئ بوفاتها جراء سكتة قلبية.

أضافت صديقة للفقيدة أن لديها طفلة تبلغ من العمر عام ونصف وكانت تنتظر قدوم طفل آخر بعد سعادتها بحملها مؤخرًا، وتابعت: "دينا كانت مكافحة تزوجت وهي طالبة بالكلية وتخرجت العام العام الماضي، ومحدش فينا مستوعب إننا مش هنشوفها تاني".

ونعى أهالي القرية الفقيدة وشيعوا جثمانها عقب صلاة العصر من المسجد الكبير بقرية ميت عفيف وسط حالة من الحزن.