20 صورة من قلب نوة المكنسة في الإسكندرية

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الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير - محمد البدري:

خلال نوة المكنسة، حيث تتجلى قوة الطبيعة في أبهى صورها، يصبح التجول في شوارع الإسكندرية تجربة ساحرة. الأمطار تغسل الشوارع، والرياح تعصف بالأمواج لتكنس البحر وتلقي بزبده على الشاطئ، مما يخلق مشاهد طبيعية خلابة تستحق التوثيق.

كورنيش الإسكندرية وأمواج البحر

على كورنيش الإسكندرية، كانت الأمواج تضرب الصخور بقوة، محدثة رذاذًا يتطاير في الهواء، في مشهد يعكس قوة البحر وجماله، حيث تتلاطم الأمواج بقوة على الشاطئ وتعكس عنفوان الطبيعة، بينما في السماء، كانت الغيوم الركامية تتجمع، محدثة لوحة فنية طبيعية تعكس جمال السماء بعد الأمطار.

جمال كوبري ستانلي تحت الأمطار

عند كوبري ستانلي، تألق الجسر الشهير تحت الأمطار، في مشهد يعكس جمال الهندسة المعمارية وتفاعلها مع الطبيعة. برك الماء على الكورنيش كانت تعكس الأضواء والمباني، مما يخلق لوحات فنية طبيعية تضيف سحرًا خاصًا للمكان.

سحر منطقة بحري بعد المطر

في منطقة بحري، كانت الأزقة الضيقة والمباني القديمة تتلألأ بقطرات المطر، في مشهد يعكس الحياة اليومية في الحي. هذه المنطقة، بعمارتها العتيقة وألوانها الزاهية، كانت تبدو كأنها لوحة فنية حية.

قلعة قايتباي وصمودها أمام الطبيعة

أما قلعة قايتباي، فقد وقفت شامخة متحدية الرياح والأمواج، محاطة بالغيوم الداكنة. هذا المشهد يجسد تاريخ المدينة العريق وصمودها أمام تقلبات الزمن، حيث تبدو القلعة كحارس أمين يحمي المدينة من غضب البحر.

سماء صافية بعد العاصفة

بعد الأمطار، تفرقت الغيوم لتكشف عن سماء صافية، في مشهد يعكس جمال الطبيعة بعد العاصفة. ليلاً، كانت الأضواء تتلألأ على طول الكورنيش، مما يعكس جمال المدينة ليلاً بعد الأمطار.

الجسر الشهير، كوبري ستانلي، تألق من زاوية أخرى تحت الأمطار، في مشهد يعكس جمال الهندسة المعمارية وتفاعلها مع الطبيعة.

الطقس في الإسكندرية أثناء نوة المكنسة

وتعرضت الإسكندرية إلى موجات من الأمطار الغزيرة على أحياء المحافظة يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع نوة المكنسة المتوقع لها أن تستمر 4 أيام.

درجات الحرارة وحالة الطقس

وتراوحت درجات الحرارة في الإسكندرية بين 21 للعظمى، و19 للصغرى، وسرعة الرياح 19 كم/الساعة، والرطوبة 73%، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

نوة المكنسة وأثرها على البحر

يشار إلى أن نوة المكنسة سُميت بهذا الاسم لأنها تكنس البحر – بحسب الصيادين، ويعقبها نوة "باقي المكنسة" والتي تشهد أمطارًا أيضًا لمدة 4 أيام ولكن يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة.