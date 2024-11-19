نائب محافظ قنا يبحث التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية لتنفيذ مبادرة "بداية جديدة" (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم بمكتبه فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والأزهر الشريف ومتابعة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حضر اللقاء اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفضيلة الشيخ محروس عمار، مدير عام منطقة وعظ قنا، وفضيلة الشيخ عبدالحكم محمود أبوزيد، مدير إدارة الدعوة، وفضيلة الشيخ أبوزيد الأمير، مدير التوجيه، وفضيلة الشيخ محمد ربيع، مدير الدعوة بمنطقة الأقصر، وعدد من وعاظ الأزهر الشريف.

أكد الدكتور حازم عمر أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" تهدف إلى بناء الإنسان المصري المتكامل، مشيرًا إلى أن الإسلام يحمل رسالة لإحياء قيم الإنسان وتطويره، وأن الدور الحضاري للدولة يعتمد على تنمية الإنسان المصري من خلال تعزيز إيمانه وقوة شخصيته وكفاءته في عمله وتقبله للآخر.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المبادرة تتكامل مع المبادرات الأخرى التي تخدم المواطن المصري مثل "حياة كريمة"، بهدف تعزيز التنمية البشرية من خلال محاور مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، خلق فرص العمل، والتمكين الاقتصادي. وأعرب عن دعم المحافظة الكامل لهذه الجهود، مثمنًا دور الأزهر الشريف ومنطقة وعظ قنا في تبني المبادرات الرئاسية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الجندي أن مبادرة "بداية جديدة" تعد نموذجًا متميزًا في العمل المجتمعي، حيث تهدف إلى نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الأخلاقية والتماسك الاجتماعي. وأشار إلى أن الأزهر الشريف يسعى لتوسيع نطاق تنفيذ المبادرة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية لضمان تحقيق تأثير أوسع في المجتمع.

وأضاف الشيخ محروس عمار أن المبادرة ستشمل أنشطة متنوعة، مثل الدروس والمحاضرات الدينية في المساجد والمدارس ومراكز الشباب وأماكن التجمعات، مركزة على قضايا مهمة مثل الشباب، المرأة، والأمن المجتمعي، إلى جانب الحملات التوعوية الميدانية والإلكترونية وبرامج التطوع بالتعاون مع الجهات الشريكة.