الوقوف دقيقة حداد على روح لاعب كفر الشيخ في 3 مباريات للناشئين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مباريات الناشئين في مسابقات متنوعة بمنطقة كفر الشيخ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الوقوف دقيقة حداد على روح لاعب كفر الشيخ محمد شوقي، الذي توفي بعد 5 أيام من وضعه على أجهزة التنفس الصناعي في قسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط.

وأكد المهندس يوسف شيحة، مقرر لجنة مسابقات الناشئين بمنطقة كفر الشيخ لكرة القدم، لـ"مصراوي"، أنه تم التنسيق مع الكابتن رضا الحداد، رئيس لجنة الحكام بالمنطقة، للتواصل مع حكام مباراتي سيدي غازي ومطوبس، والإخلاص وقلين، ضمن منافسات دوري منطقة كفر الشيخ للناشئين مواليد 2010 الجولة الخامسة، للوقوف دقيقة حداد على روح اللاعب محمد شوقي.

وأشار مقرر لجنة مسابقات الناشئين بمنطقة كفر الشيخ إلى أنه تم التنسيق أيضًا مع الكابتن حسن إسماعيل، مقرر لجنة مسابقات دوري قطاع وجه بحري والإسكندرية للناشئين، للوقوف دقيقة حداد على روح اللاعب في مباراة الدلتا للسكر ومركز شباب الرحمانية ضمن الجولة الثالثة لمسابقة مواليد 2008.

كانت لجنة مسابقات منطقة كفر الشيخ لكرة القدم قد قررت، اليوم الثلاثاء، الوقوف دقيقة حداد على روح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، محمد شوقي، في جميع مسابقات المنطقة خلال الأسبوع الجاري.

يُذكر أن مباراة مركز شباب القزازين وفريق نادي كفر الشيخ، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب"، شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة إثر توقف عضلة القلب، مما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من الشوط الثاني.

ونُقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط، حيث تلقى العلاج على أجهزة التنفس الصناعي في قسم العناية المركزة، إلا أن أطباء المستشفى أعلنوا وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.