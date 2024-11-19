ضبط 3 أطنان كبدة فاسدة داخل ثلاجة بالإسكندرية (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، نحو 3 أطنان من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات بالإسكندرية.

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة تموين غرب والجمرك نفذت حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والثلاجات التجارية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين والطب البيطري.

وأضاف القلش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن ضبط 2950 كجم من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 4 محاضر لحيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، والتحفظ على 570 علبة سجائر متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السجائر، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وأكد القلش أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح أن الحملة جاءت بناءً على تعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على الثلاجات والأسواق.