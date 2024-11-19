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غلق منشأة وضبط وإعدام أكثر من 2 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشرم الشيخ

09:37 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    الحملة الصحية
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    حملة على المحلات
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    حملة صحية بشرم الشيخ
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جنوب سيناء - رضا السيد:

نفذت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين والزوار.

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة شملت المرور على 84 منشأة مختلفة، أسفرت عن تحرير 165 محضراً، من بينها 71 محضر نظافة عامة، و81 محضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، بالإضافة إلى 4 محاضر ضبط كميات من الأغذية والمشروبات تزن 778 كيلوغراماً و285 لترًا، غير صالحة للاستهلاك بسبب انتهاء صلاحيتها أو لعدم وجود بيانات صحيحة.

وأكد الشنهاب أنه تم إعدام 911 كيلوغرامًا من الأغذية و189 لترًا من المشروبات التي ظهرت بها تغييرات في خواصها الطبيعية، كما تم سحب 9 عينات لإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل. كما أوصى الفريق المختص بغلق إحدى المنشآت التي تشكل خطرًا على الصحة العامة لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية.

مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي جنوب سيناء مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان الاشتراطات الصحية شرم الشيخ وزارة الصحة والسكان
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