الأمطار تضرب الدقهلية وإجراء عاجل من الوحدات المحلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

شهد عدد من مدن وقرى محافظة الدقهلية، اليوم، هطول أمطار متوسطة الشدة على أجزاء متفرقة من المحافظة، في ظل استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأوضح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار على مدن ومراكز المحافظة، تم الدفع بمعدات الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع تجمعات المياه، من خلال تنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار في مدن ومراكز ميت غمر، بلقاس، الكردي، منية النصر، ميت سلسيل، المطرية، أجا، بني عبيد، شربين، والمنزلة، عبر فرق العمل الميدانية، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتم التواصل المستمر مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب لمتابعة تجمعات الأمطار والعمل على التعامل الفوري معها.

وكان "محافظ الدقهلية" قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس، والتعامل السريع مع أي أعطال بأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية لشكوى المواطنين وتلبية مطالبهم.