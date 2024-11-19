حملة تفتيشية على مصانع تدوير المخلفات في الدقهلية

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الدقهلية - رامي محمود:

نفذت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة للمرور على مصانع تدوير المخلفات في نطاق المحافظة، برئاسة وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمركبات وإدارة الصحة والسلامة المهنية.

المحافظ: 5 مصانع مجهزة لتدوير المخلفات

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل في المصانع للوقوف على أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة. وأكد أن المحافظة تعد رائدة في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية، حيث تضم 5 مصانع لتدوير المخلفات البلدية التي تستقبل شهريًا 3500 طن من المخلفات.

وأشار إلى أن هناك أعمال تطوير جارية في مصنع تدوير المخلفات ببلقاس، ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ودعم من بنك الإعمار الأوروبي.

التفتيش على مصنع سندوب

وأضاف محمد حمص، مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه تم التنسيق مع المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات، ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة.

وذكر أن لجنة التفتيش المفاجئ قامت بمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات في مصنع سندوب، للتأكد من التزام الشركة ببنود العقد وتشغيل المصنع وفقًا للمعايير المحددة وضمان سير العمل بشكل صحيح.