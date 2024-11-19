وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول دعم 60 شركة تكنولوجية ناشئة في الصعيد (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات إطلاق برنامج "سلسلة معسكرات أسوان" في مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بمحافظة أسوان. البرنامج يُنفذ بالشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة Plug and Play العالمية، المتخصصة في تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها.

يهدف البرنامج إلى تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في صعيد مصر، ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة، وتمكينها من تطوير منتجاتها وجذب الاستثمارات.

توقيع البروتوكول بين "إيتيدا" و"Plug and Play"

كما شهد الوزير مراسم توقيع بروتوكول تنفيذ البرنامج بين "إيتيدا" وشركة Plug and Play. وقع البروتوكول المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والسيدة كريمة الحكيم، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاج أند بلاي" مصر. وحضر التوقيع أيضًا السيدة ريتو تاريال، نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والوفد المرافق لها.

أهداف البرنامج والشركات المستهدفة

يهدف البرنامج إلى دعم 60 شركة تكنولوجية ناشئة في محافظات الصعيد من خلال 5 معسكرات، وتقديم دعم شامل لها، مثل التوجيه الاستراتيجي، والإرشاد التقني، وربطها بشبكات الاستثمار العالمية. ويساهم البرنامج في تعزيز استعداد هذه الشركات للاستثمار والنمو، مما يمكنها من التوسع والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.