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ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن آثار بالغربية

08:57 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

مديرية أمن الغربية

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الغربية - مروة شاهين:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية الدلجمون التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بضبط المتهمين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل المنزل المذكور.

وفي إطار المتابعة الأمنية، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات، تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهمين وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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