للتسهيل على زوار المعبد.. بدء تشغيل عربات "الجولف كار" في الكرنك (صور)

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الأقصر - محمد محروس:

شهدت معابد الكرنك بمحافظة الأقصر بدء تشغيل عربات "الجولف كار" لنقل السائحين من البوابة الرئيسية إلى البوابة الداخلية مرورًا بساحة المعبد الخارجية.

يأتي تنفيذ مشروع "الجولف كار" لتيسير الزيارة على زوار المعبد الذين كانوا يتحملون مشقة السير على أقدامهم لمسافات طويلة وصولاً إلى داخل المعبد.

وكان مشروع "الجولف كار" قد تم اقتراحه من قبل وزارة السياحة والآثار بهدف تسهيل عملية الزيارة على السائحين والزوار، خاصة المرضى وكبار السن، بسبب اتساع مساحة معابد الكرنك التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 247 فدانًا، مما يستدعي وسيلة نقل من قاعة كبار الزوار حتى مدخل المعبد الرئيسي. وذلك استجابة لطلبات العديد من الزوار والسائحين والمرشدين السياحيين بتوفير وسيلة نقل حديثة تسهم في تسهيل التنقل، خاصة في فصل الصيف مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

تم تنفيذ المشروع بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، حيث تم توفير مجموعة من عربات "الجولف كار" التي تعمل بالطاقة الكهربائية وصديقة للبيئة ولا تضر بالأثر.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر على تطوير منظومة المناطق السياحية، خاصة مع بداية الموسم السياحي الشتوي، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال السياحة، والاستجابة لطلبات السائحين والزوار لتسهيل زياراتهم للمناطق السياحية والأثرية.