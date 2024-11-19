4 وفيات و7 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا ترعة الإبراهيمية بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي شمالي المنيا، وانقلاب إحداهما في ترعة الإبراهيمية، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

ضمت قائمة الوفيات: "سلامة إبراهيم محمد" 24 سنة، وطفل مجهول الهوية 4 سنوات، وسيدتان مجهولتا الهوية 24 و40 سنة.

كما أصيب كل من: سمية قطب محمد (42 سنة)، رحمة عبد المنعم غرياني (22 سنة)، مؤمن رشد كامل (68 سنة)، أحمد مدحت رشاد (20 سنة)، ليلى ذكي كويس (42 سنة)، رودينا مصطفى عبد الصمد (11 سنة)، وشقيقها حسن (6 سنوات)، جميعهم مصابون بكسور وكدمات متنوعة بالجسم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تُفيد بسقوط سيارة تمناية في ترعة الإبراهيمية عقب تصادمها مع سيارة أخرى.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى مغاغة المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما تم التحفظ على السيارتين.



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