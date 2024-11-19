لوحة فنية من رسم الطبيعة.. 10 صور مذهلة لغروب الشمس في جنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقطت عدسة "مصراوي" لقطات ساحرة لغروب الشمس في جنوب سيناء، المصنفة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم، بما تحظى به من مناظر طبيعية خلابة وتنوع في كائناتها البحرية النادرة.

لحظات الشروق والغروب

ترسم الطبيعة لوحات فنية غاية في الجمال لحظات الشروق والغروب في المدن المطلة على خليجي العقبة والسويس، مما يجذب عشاق الطبيعة من السكان المحليين والزوار من مختلف الجنسيات.

يقول إسلام بيومي، مدرب الغوص في شرم الشيخ، إن السائحين يفضلون الخروج في رحلات بحرية قبل شروق الشمس للاستمتاع بمشهد الشروق، وغالبًا ما يقضون اليوم في البحر حتى لحظة الغروب ضمن رحلات تشمل محمية رأس محمد، ورحلات الصيد والغوص.

من جهته، يشير رمضان الجبالي، مرشد سياحي في سانت كاترين، إلى أن لحظات الشروق والغروب على جبال المدينة، وخاصة جبل موسى، تحمل طابعًا خاصًا وساحرًا في نفوس رواده. ويفضل الزوار الاستمتاع بمشهد تداخل السحب مع قمم الجبال بعد رحلة شاقة من تسلق جبل موسى، والتي قد تستغرق ثلاث ساعات للوصول إلى القمة فقط لرؤية هذا المنظر الخلاب.

صيد العصاري وقت الغروب

يوضح محمد سالم، صياد من طور سيناء، أن منطقة لسان البحر هي الوجهة المحببة لهواة الصيد، حيث يتجمعون للاستمتاع بمشهد غروب الشمس الذي يتعانق مع مياه البحر، مما يضفي على المكان جاذبية خاصة تُكمل اللوحة الطبيعية.

رحلات السفاري في صحراء سيناء

ويؤكد محمود جاد، منسق رحلات السفاري في شرم الشيخ، أن رحلات السفاري والقيادة بالبيتش باجي في صحراء جنوب سيناء لمشاهدة الغروب تُعد جزءًا أساسيًا من برامج الزوار، حيث يستمتعون بالمناظر الفريدة ويقومون بتوثيق اللحظات بالكاميرات، ثم يستريحون في الخيام البدوية لتناول الشاي والأعشاب المحلية وتجربة برنامج صدى الصوت.

ويشير محمد فتيح، من أبناء سانت كاترين، إلى أن رحلات السفاري في المنطقة تختلف بشكل كبير، حيث يتجول الزوار سيرًا على الأقدام بين الوديان للاستمتاع بأشجار النخيل والفاكهة المختلفة، ويشهدون الشلالات والبحيرات التي تتشكل بعد سقوط الأمطار والثلوج، مما يجذب عشاق الهدوء والاسترخاء والطبيعة الخلابة.