"دخلوا في تاكسي".. مصرع شابين في حادث تصادم مروع بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شابان مصرعهما مساء اليوم الثلاثاء على طريق "بابل - تلا" بنطاق مركز تلا في محافظة المنوفية، وتم نقل جثامينهما إلى مستشفى تلا العام.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بمصرع كل من "محمود.ا.ح" (24 عامًا) و"السيد.س.ب" (24 عامًا)، مقيمين بقرية زنارة دائرة المركز، أثناء استقلالهما دراجة نارية واصطدامهما بسيارة أجرة "تاكسي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.