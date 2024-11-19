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"دخلوا في تاكسي".. مصرع شابين في حادث تصادم مروع بالمنوفية

07:59 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

مصرع شابين في حادث تصادم مروع بالمنوفية

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المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شابان مصرعهما مساء اليوم الثلاثاء على طريق "بابل - تلا" بنطاق مركز تلا في محافظة المنوفية، وتم نقل جثامينهما إلى مستشفى تلا العام.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بمصرع كل من "محمود.ا.ح" (24 عامًا) و"السيد.س.ب" (24 عامًا)، مقيمين بقرية زنارة دائرة المركز، أثناء استقلالهما دراجة نارية واصطدامهما بسيارة أجرة "تاكسي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية مصرع شابين في حادث تصادم حادث تصادم مروع بالمنوفية تصادم دراجة نارية بسيارة النيابة العامة مستشفى تلا العام المنوفية
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