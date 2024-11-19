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"قتلوه على الإقليمي".. تجديد حبس المتهمين بقتل "مناع" 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالمنوفية

07:54 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

المتهمين

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المنوفية - أحمد الباهي:

قررت النيابة العامة بمركز أشمون في محافظة المنوفية مساء اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهمين الثلاثة بقتل الشاب "مناع.م.ع" البالغ من العمر 39 عامًا، على الطريق الإقليمي مساء الأربعاء الماضي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت مُسبقًا المتهم الرابع إلى إحدى دور الرعاية وفقًا للقانون رقم 111 من قانون الطفل لعدم تخطيه عمر الخامسة عشرة.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "مناع.ع.م.ع" البالغ من العمر 39 عامًا، مقيمًا بإحدى قرى قويسنا، داخل سيارته على الطريق الإقليمي، وقد تعرض لعدة طعنات. وتمكنت قوة من ضبط المتهمين الأربعة وهم: "محمود.س.أ" (19 عامًا)، و"ياسمين.س.أ" (15 عامًا)، شقيقة الأول، و"كريم.م.ا" (17 عامًا).

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حبس المتهمين بقتل مناع العثور على جثة شاب جثة شاب داخل سيارته النيابة العامة بمركز أشمون محافظة المنوفية
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