4 وفيات و7 مصابين في حادث تصادم وانقلاب سيارة بترعة شمالي المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارتين على الطريق الزراعي أمام قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة شمالي محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيارة في ترعة الإبراهيمية بعد تصادمها مع سيارة أخرى.

انتقلت قوات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بكسور وجروح متفرقة. تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما تم التحفظ على السيارتين.