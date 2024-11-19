السويس تستعد للانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له لمتابعة استعدادات بدء التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2024.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين منهم الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، أحمد وزيري، السكرتير العام المساعد، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الصحي بالمحافظة.

وخلال اللقاء الذي عُقد بالديوان العام، تمت مناقشة إدراج أكبر عدد ممكن من مستشفيات السويس في منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة الرعاية الصحية.

وأكد المحافظ استعداد الجهاز التنفيذي لتذليل أي صعوبات قد تعوق نجاح المنظومة، وطالب الدكتور أحمد طه بإجراء دراسة لإضافة مبنى الحروق بمستشفى السويس العام، بما يتضمنه من أقسام القسطرة، الغسيل الكلوي، الحضانات، والأشعة التشخيصية، وذلك بعد رفع كفاءتهم مؤخرًا، إلى جانب مبنى الطوارئ.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد طه أن منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، ترتكز على معايير الجودة والسلامة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية لضمان كفاءة الأداء وتقليل الأخطاء، ما يرفع من رضا المرضى ويحسن نتائج العلاج.

وأشار الدكتور طه إلى أن المنظومة تعتمد على فريق دعم فني متخصص للمنشآت الصحية لدراسة وتحليل الفجوات بها، مؤكدًا أهمية دعم محافظة السويس لتسهيل إدراج مستشفى جامعة السويس ضمن المنظومة نظرًا لما تضمه من إمكانيات وكوادر طبية متميزة.