إحالة 33 موظفًا من الأطقم الطبية والإدارية بـ 7 وحدات صحية في قنا للتحقيق

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قرر المهندس محمد صالح يوسف، رئيس الوحدة المحلية لقرية الأشراف بمحافظة قنا، إحالة 33 موظفًا من الأطقم الطبية والإدارية بـ 7 وحدات صحية في القرية للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

وأوضح يوسف أن هذا الإجراء جاء تنفيذًا لتعليمات سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حيث تفقد مسؤولو الوحدة المحلية جميع الوحدات الصحية بالقرية، وعددها سبع وحدات، بهدف متابعة الحالة الفنية والخدمات الصحية المقدمة، وضمان حضور الأطقم الطبية والإدارية، والتأكد من توافر التذاكر الطبية، والوقوف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات.

وأضاف أنه تم التشطيب على أسماء جميع المتغيبين في دفاتر الحضور والانصراف، حيث بلغ عددهم 33 موظفًا. وتم إعداد مذكرة ورفعها إلى رئيس المدينة ووكيل وزارة الصحة بقنا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إرسال نسخة من التقرير إلى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، للاطلاع على نتائج الزيارات.

وأشار يوسف إلى أن الحملة رصدت وجود الأطقم الطبية من تخصصات الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، والتمريض في معظم الوحدات، باستثناء الوحدة الصحية بالأشراف القبلية (نجع الكوم)، التي تفتقر إلى طبيب بشري. كما تم التأكد من توافر التذاكر الطبية في أغلب الوحدات مع وجود نقص محدود في بعضها سيتم توفيره في اليوم التالي.