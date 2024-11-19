جامعة السويس تعزز التعاون وتطوير المشاريع البحثية مع الملتقى الأفرو نمساوي

السويس - حسام الدين أحمد:

استضاف الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، وفدًا من أعضاء الملتقى "الأفرو نمساوي" للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير المشاريع البحثية المشتركة.

ضم الوفد ممثلين عن جامعات نمساوية وأفريقية، من بينهم الدكتور هندريك برنك من جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا، الدكتورة ماري كوجا من جامعة كيمباجو بأوغندا، والدكتورة نيلز هانكلوس من جامعة كريمز بالنمسا، وذلك بحضور الدكتور شريف فهمي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية العلوم.

وأعرب الدكتور حنيجل عن تقديره لجهود ممثلي الجامعات في تعزيز التعاون العلمي، مؤكداً على أهمية الشراكات الدولية في تلبية احتياجات البحث العلمي وتنمية الكفاءات، ودورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في مجالات مثل تنقية المياه ومواجهة التغيرات المناخية.

قدم ممثلو الجامعات عروضًا توضيحية تناولت الإنجازات الحالية في المشاريع البحثية وخطط التعاون المستقبلي. أوضح ممثل جامعة كريمز الفرص المتاحة للتقديم لمشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي والنمساوي، بينما استعرض ممثل جامعة بريتوريا التخصصات البحثية وما تحقق من إنجازات مع أفكار لمشروعات مستقبلية مشتركة. أما الدكتورة كوجا فقدمت عرضًا عن التقنيات الحديثة لتنقية المياه وأثر التغيرات المناخية.

اختتم اللقاء بتقديم دروع تذكارية من رئيس الجامعة تقديرًا لجهود المشاركين. كما شمل اللقاء جولة تفقدية للضيوف زاروا خلالها كلية الثروة السمكية ومعملها المائي ووحدة الإنتاج السمكي، واستوديوهات كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، ومركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة.

شهد اللقاء مشاركة عدد من الشخصيات الأكاديمية مثل الدكتورة رانية شمعة، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عزيز، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور علي ماجد منسق المشروع، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الكليات والتخصصات.