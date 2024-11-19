محولات الكهرباء بالأقصر.. ساحات فن لأساتذة الفنون الجميلة

الأقصر - محمد محروس:

واصل أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر مبادرتهم لتجميل محولات الكهرباء وتحويلها إلى لوحات فنية، مستخدمين الرسومات الزيتية التي تعكس جمال الطبيعة والمشاهد الفرعونية.

وأعربت رئيس جامعة الأقصر عن فخرها بالأعمال الفنية التي أنجزها أعضاء هيئة التدريس، مشيدةً بإبداعهم وجهودهم في تقديم مجموعة من اللوحات التي تعزز الحركة الفنية وتحسن الهوية البصرية لمدينة الأقصر، وتبرز الحس الجمالي لأعضاء الكلية.

وأكد الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، على أهمية التعاون بين محافظة الأقصر والجامعة لتجميل المدينة بما يعكس هويتها البصرية، موضحًا أنه تم التنسيق لطلاء الأكشاك والمحولات الكهربائية على طول المسار السياحي برسومات ذات طابع عصري تتناسب مع هوية المدينة.

كما شدد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، على أهمية استمرار جهود تجميل المحولات في المناطق السياحية من خلال رسومات تعكس المناظر الطبيعية والمشاهد الفرعونية التي تبرز أصالة الحضارة المصرية، مع التأكيد على مواصلة جهود التطوير في جميع قرى ومراكز المحافظة لتعزيز الصورة الجمالية.