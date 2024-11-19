لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محولات الكهرباء بالأقصر.. ساحات فن لأساتذة الفنون الجميلة

06:24 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تجميل محولات الكهرباء بالأقصر
  • عرض 9 صورة
    تجميل محولات الكهرباء بالأقصر
  • عرض 9 صورة
    تجميل محولات الكهرباء بالأقصر
  • عرض 9 صورة
    تجميل محولات الكهرباء بالأقصر
  • عرض 9 صورة
    تجميل محولات الكهرباء بالأقصر
  • عرض 9 صورة
    تجميل محولات الكهرباء بالأقصر
  • عرض 9 صورة
    تجميل محولات الكهرباء بالأقصر
  • عرض 9 صورة
    تجميل محولات الكهرباء بالأقصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

واصل أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر مبادرتهم لتجميل محولات الكهرباء وتحويلها إلى لوحات فنية، مستخدمين الرسومات الزيتية التي تعكس جمال الطبيعة والمشاهد الفرعونية.

وأعربت رئيس جامعة الأقصر عن فخرها بالأعمال الفنية التي أنجزها أعضاء هيئة التدريس، مشيدةً بإبداعهم وجهودهم في تقديم مجموعة من اللوحات التي تعزز الحركة الفنية وتحسن الهوية البصرية لمدينة الأقصر، وتبرز الحس الجمالي لأعضاء الكلية.

وأكد الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، على أهمية التعاون بين محافظة الأقصر والجامعة لتجميل المدينة بما يعكس هويتها البصرية، موضحًا أنه تم التنسيق لطلاء الأكشاك والمحولات الكهربائية على طول المسار السياحي برسومات ذات طابع عصري تتناسب مع هوية المدينة.

كما شدد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، على أهمية استمرار جهود تجميل المحولات في المناطق السياحية من خلال رسومات تعكس المناظر الطبيعية والمشاهد الفرعونية التي تبرز أصالة الحضارة المصرية، مع التأكيد على مواصلة جهود التطوير في جميع قرى ومراكز المحافظة لتعزيز الصورة الجمالية.

الفنون الجميلة تجميل محولات الكهرباء كهرباء الأقصر جامعة الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جامعة السويس تعزز التعاون وتطوير المشاريع البحثية مع الملتقى الأفرو نمساوي

إعلان

إعلان

* محللة أمريكية لـ"مصراوي": روسيا لن تجرؤ على استخدام النووي لهذه الأسباب
ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
* ضوابط الحج السياحي 2025.. إجراءات مهمة وتحذيرات رسمية