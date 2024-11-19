قافلة إرشادية لزراعة القمح في جنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت إدارة الطور الزراعية في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قافلة زراعية بسهل القاع، برئاسة المهندس ثروت منصور مدير الإدارة الزراعية بطور سيناء، والمهندسة هانم محفوظ مديرة إدارة الإحصاء، وفريق عمل من الإدارة الهندسية، للمرور على المنتفعين بالتجمعات التنموية والريف المصري لتفقد الزراعات، وتقديم الإرشادات اللازمة للحصول على أفضل النتائج.

وقال المهندس ثروت منصور، مدير الإدارة الزراعية، إنه جارٍ تكثيف القوافل الزراعية لحث المزارعين على التوسع في زراعة القمح، لكونه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحاسب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، وتحت إشراف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، بتكثيف أعمال القوافل الزراعية للتجمعات التنموية والوديان المختلفة لتوصيل النصائح الإرشادية والتعليمات الفنية للمزارعين.

وأوضح مدير الإدارة الزراعية في تصريح اليوم، أنه جرى تفقد توصيلات الري ومصادر المياه، والزراعات، والتأكيد على ضرورة الاهتمام باتباع التركيب المحصولي لكل منطقة، وحث المزارعين على زراعة القمح، والإسراع في التبكير بزراعة القمح قبل 15 ديسمبر المقبل لإنبات القمح قبل الدخول في مرحلة البرودة الشديدة، وأيضًا التأكيد على الزراعة على المصاطب لتقليل التكاليف والحصول على أعلى إنتاجية.

وأشار إلى أن الاهتمام بتنفيذ التوصيات والإرشادات المقدمة لا بد من وضعه في الاعتبار تجنبًا لهدر الجهد والتكاليف، ولضمان الاستفادة العظمى والحصول على أعلى وأفضل إنتاجية.