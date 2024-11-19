مكتبة الإسكندرية تستقبل قنصل عام لبنان الجديد (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، القنصل عبير علي، قنصل عام لبنان في الإسكندرية، بمناسبة بدء توليها مهامها الجديدة.

شهد اللقاء مناقشة فرص تعزيز التعاون الثقافي بين مكتبة الإسكندرية والجمهورية اللبنانية، حيث تمتلك المكتبة إمكانيات هائلة تسهم في دعم العلاقات الثقافية بين البلدين.

واستمعت القنصل عبير علي إلى شرح مفصل حول دور المكتبة ورسالتها في مصر والمنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط.

كما تم تسليط الضوء على الأنشطة والبرامج الثقافية التي تنظمها المكتبة، بالإضافة إلى المشاريع البحثية والمعارض التي تستضيفها.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية في أرجاء المكتبة، حيث اطلعت القنصل اللبنانية على ما تحتويه من كنوز ثقافية ومعارض ومراكز بحثية ومعالم بارزة، مما أثار إعجابها وأكد أهمية التعاون المستقبلي بين الجانبين.