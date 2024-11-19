قرارات عاجلة من الشباب والرياضة في واقعة مصرع طالب داخل مركز شباب بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أعلن ماهر خريشي، مدير إدارة الشباب والرياضة بقوص، اتخاذ قرارات عاجلة ضد مسؤولي مركز شباب رفاعة بقرية حجازة قبلي بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا، في واقعة مصرع طالب صعقا بالكهرباء بعمود إنارة داخل مركز شباب رفاعة.

وأوضح خريشي في بيان رسمي، أنه قرر إحالة جميع العاملين بمركز شباب رفاعة للتحقيق مع نقل مدير مركز الشباب لمركز آخر لحين انتهاء التحقيقات، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم مسؤولية مركز الشباب عن الواقعة، خاصة وأن الملعب يجري تأجيره بالساعة، وأن الطالب هو من صعد أعلى عمود الإنارة وهزه بقوة للاحتفال بإحراز هدف.

كانت البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع طه علي محمد، يبلغ من العمر 17 عاما، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء لعبه كرة قدم داخل مركز شباب رفاعة بقرية حجازة قبلي بمركز قوص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.