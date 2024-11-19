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إصابة 7 تلاميذ بتسمم غذائي بسبب تناول عصير أمام المدرسة في الغربية

04:35 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

أرشيفية

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الغربية- مروة شاهين:

أصيب 7 تلاميذ، بمدينة السنطة بمحافظة الغربية، بتسمم غذائي نتيجة ادعائهم بتناولهم عصير من أمام إحدى المدارس، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

كان مستشفى السنطة العام استقبلت 7 تلاميذ يترواح أعمارهم بين 7 سنوات إلى 11 سنه، مصابين بحالة إعياء وآلام في المعدة.

بعد توقيع الكشف الطبي عليهم تبين إصابتهم بحالة تسمم وادعوا تناولهم عصير عقب خروجهم من المدرسة في نهاية اليوم الدراسي وهم سمير محمد اشتباه تسمم غذائي قيء وألم في البطن،

محمد أشرف اشتباه تسمم غذائي قيء وألم في البطن، جودي شريف اشتباه تسمم غذائي قيء وألم في البطن، محمد شريف اشتباه تسمم غذائي قيء وألم في البطن، عبد الرحمن محمود اشتباه تسمم، محمد حمادة اشتباه تسمم، نورسين اشرف اشتباه تسمم.

تسمم غذائي الغربية السنطة مستشفى السنطة العام
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