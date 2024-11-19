"خناقة قائمة المنقولات" تنتهي بجثة شقيق الزوج في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أقدمت ربة منزل في شبرا الخيمة، على قتل شقيق زوجها بمساعدة أشقائها، بطعنه بالأسلحة البيضاء، عندما تدخل لفض مشاجرة بين المتهمين وشقيقه، إثر خلافات بينهم.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن في القليوبية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود جثة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن مشاجرة نشبت بين زوج وزوجته فاستعانت الثانية بأشقائها الذين حضروا إلى المنزل لأخذ شقيقتهم فقاموا بالتعدي على الزوج بالضرب وعندما حضر المجني عليه شقيق الزوج للدفاع عنه انهالوا عليه طعنا بالمطاوي والأسلحة البيضاء حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه.

توصلت التحريات إلى أن شقيق المجني عليه بينه وبين زوجته خلافات مالية فقام بطردها من عش الزوجية إلى منزل أسرتها، وبعد فترة حضرت ومعها أشقائها للاستيلاء على محتويات الشقة فوجدت زوجها ونشبت بينهم مشاجرة وتصادف قدوم شقيق الزوج الذي تدخل لفض الشجار والدفاع عن شقيقه فأصابوه بعدة طعنات أدت إلى وفاته.

وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.