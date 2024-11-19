تحقيق عاجل في مصرع طالب صعقا بالكهرباء داخل مركز شباب بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشف محمد عبدالرحيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة مصرع طالب صعقا بالكهرباء بعمود إنارة، داخل مركز شباب رفاعة بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

وأوضح عبد الرحيم، في بيان رسمي، أن اللجنة المشكلة مكونة من ماهر خريشي، مدير إدارة الشباب والرياضة بقوص، بالإضافة إلى مسؤول الحوكمة ومسؤول الشؤون القانونية بالإدارة، وذلك للكشف عن تفاصيل الواقعة وما إذا كان هناك إهمال من مسؤولي مركز الشباب من عدمه، مؤكدا أن المديرية لن تتهاون في محاسبة أي مقصر في حال وجود تقصير.

كانت البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع طه علي محمد، يبلغ من العمر 17 عاما، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء لعبه كرة قدم داخل مركز شباب رفاعة بقرية حجازة قبلي بمركز قوص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.