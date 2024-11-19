بالصور- الأمطار تتساقط على مشيعي جنازة اللاعب محمد شوقي في المحلة

كفر الشيخ - إسلام عمار ومروة شاهين:

شهدت جنازة محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على المشيعين أمام قبر اللاعب عقب الانتهاء من مراسم دفنه.

وخلال إلقاء أسرة اللاعب الأدعية للمتوفى أمام قبره بحضور عدد من الأهالي وأصدقاء اللاعب، سقطت أمطار خفيفة، فيما صمم المشيعون وقتها على الاستمرار أمام القبر وعدم التحرك.

كانت مباراة مركز شباب القزازين مع فريق نادي كفر الشيخ ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة إثر تعرضه بتوقف عضلة القلب ما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني.

وجرى نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط ويتلقى العلاج الآن على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى ليعلن أطباء مستشفى الزرقا المركزي وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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