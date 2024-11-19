بالصور- انهيار لاعبي كفر الشيخ أمام قبر زميلهم محمد شوقي بالمحلة

الغربية ـ مروة شاهين وإسلام عمار:

شهدت جنازة اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ، الذي توفي متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب داخل أحد مستشفيات محافظة دمياط، انهيار لاعبي فريق نادي كفر الشيخ أثناء مشاركتهم في مراسم الدفن بقرية لابشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كان أهالي قرية لابشيط شيعوا جثمان اللاعب وسط حالة حزن وانهيار لأسرته والحاضرين وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخيرة عقب الصلاة عليه بشوارع القرية.

وحرص لاعبو فريق نادي كفر الشيخ على الحضور مع جثمان اللاعب الراحل لتشييعه لمثواه الأخيرة وسط حالة من الحزن والانهيار على فراق زميلهم .

كان القرية شهدت حالة من الحزن على فراق اللاعب لما كان يتمتع به من سمعة طيبة بين الأهالي، وانتهت أسرة اللاعب من استعداداتهم لاستقبال الجثمان وتلقي العزاء داخل القرية.

جدير بالذكر أن اللاعب محمد شوقي تعرض إلى ابتلاع لسانه خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري الدرجة الثانية المصري، عندما سقط مغشيا عليه على أرض الملعب، وجرى نقله إلى المستشفى قبل أن يرحل منذ ساعات صباح الثلاثاء.

ويذكر أن محمد شوقي من مواليد 7 يونيو 1995 ويبلغ من العمر 29 عامًا ولد بمحافظة الغربية انضم لفريق كفر الشيخ في دوري الدرجة الثانية المصري قادما من سبورتنج كاسل ،كما شارك في مركز قلب الدفاع، حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: "غزل المحلة وسبورتنج كاسل ونادي دسوق".

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