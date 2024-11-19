بالصور- استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإلغاء تكليف الوكيل

الفيوم ـ حسين فتحى:

استبعد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم صباح اليوم الثلاثاء، مدير مدرسة دفنو الابتدائية، وكذلك إلغاء تكليف وكيل المدرسة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، بحضور الدكتورة رحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور منتصر الشماع مدير إدارة إطسا التعليمية.

واستبعد وكيل الوزارة مدير مدرسة دفنو الابتدائية، وكذلك إلغاء تكليف وكيل المدرسة، وذلك لعدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، وارتفاع نسبة غياب العاملين بالمدرسة، حيث لوحظ تغيب 14 من العاملين، وكذلك عدم الاهتمام بنظافة الفصول الدراسية، ووجود الرواكد الخشبية، وعدم صرف مبالغ اللامركزية والصيانة بالمدرسة، ووجود الباعة الجائلين بمداخل المدرسة.



كما تابع وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، ومعامل العلوم، والحاسب الآلي، مشدداً بضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة فوراً، وتكليف لجان المتابعة بمتابعة المدرسة، وإزالة كافة السلبيات بالمدرسة.