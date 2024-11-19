اللعبة الأخيرة.. طفلة تفقد حياتها في حادث مأساوي

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها اليوم الثلاثاء، متأثرًة بإصابتها أسفل عجلات سيارة نقل، أثناء اللهو أمام منزل أسرتها، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أشرقت. ح" 5 أعوام، جثة هامدة، ادعاء حادث سير.

أفاد والدها أنه أثناء لهو ابنته المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها سيارة نقل قيادة "محمد. ش" 40 عامًا سائق، ما نتج عنه مصرعها.

تم ضبط السيارة وقائدها، وأفاد بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها بطريق الخطأ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.