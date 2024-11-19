أشرقت تغيب عن الحياة.. طفلة تلعب أمام منزلها فتفقد حياتها بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في حادث مؤسف هزّ مدينة البلينا بمحافظة سوهاج، فقدت الطفلة البريئة "أشرقت" حياتها، وذلك بعد أن صدمتها سيارة نقل أثناء لهوها أمام منزل أسرتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا مأساويًا بوفاة الطفلة "أشرقت"، التي لم تتجاوز الخامسة من عمرها، إثر تعرضها لحادث سير مروع.وبحسب أقوال والدها، كانت ابنته تلعب أمام المنزل كعادتها، إلا أن القدر شاء أن تصطدم بها سيارة نقل مسرعة، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتمكنت من ضبط السائق المتهم، الذي اعترف بأنه لم ينتبه إلى وجود الطفلة الصغيرة أمام سيارته فاصطدم بها عن طريق الخطأ.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أشرقت. ح" 5 أعوام، جثة هامدة، ادعاء حادث سير.

أفاد والدها أنه أثناء لهو ابنته المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها سيارة نقل قيادة "محمد. ش" 40 عامًا سائق، ما نتج عنه مصرعها.

تم ضبط السيارة وقائدها، وأفاد بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها بطريق الخطأ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.