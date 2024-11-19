النقل دخلت في الجرار.. مصرع سائق في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي سائق مصرعه متأثرًا بإصابته في حادث اصطدام سيارة نقل بجرار زراعي، دائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بطريق "جهينة- سوهاج" الغربي دائرة مركز شرطة سوهاج.

تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل قيادة "أحمد. ع" 31 عامًا سائق، وجرار زراعي قيادة "محمد. ا" 35 عامًا عامل؛ بسبب اصطدام السيارة بالجرار الزراعي حال توقفه على جانب الطريق المشار إليه.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة، ونقلت جثته لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.