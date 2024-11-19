مصابان في حريق شقة سكنية بطنطا

الغربيةـ مروة شاهين:



أصيب شخصان بحروق من الدرجة الأولى، في حريق نشب اليوم الثلاثاء، في شقة سكنية بأحد المنازل بمنطقة ترعة الشتي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق بالدور الأرضي بأحد المنازل بمنطقة ترعة الشتي بطنطا.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف وتم إخلاء المنزل والسيطرة على الحريق.

وتبين إصابة كلا من حلمي محمد عبد الباقي، حروق من الدرجة الأولى بالوجه والصدر واليدين، وفايزة طه السيد، بحروق من درجة أولى في الوجه والذراعين والساقين، ونقل المصابان لمستشفى المنشاوي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.