على هامش افتتاح مكتبة دنشواي.. محافظ المنوفية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

المنوفية- أحمد الباهي:

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك في إطار افتتاح مشروع مكتبة مصر العامة بقرية دنشواى بمركز ومدينة الشهداء ودخولها الخدمة أمام المواطنين، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالثقافة والفنون وبناء الإنسان المصري وغرس القيم وتنمية الوعي الفكري والثقافي وترسيخ الهوية المصرية.

حضر الاستقبال، محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، الدكتورة رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية، الأستاذة إيمان شنودة مدير المكتب الفني والأنشطة ومحمد محمود المدير المالي لمكتبات مصر العامة الأستاذة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

حيث رحب محافظ المنوفية بمدير صندوق مكتبات مصر العامة، مؤكدًا على أن افتتاح فرع مكتبة مصر العامة يعد صرحاً تنويرًا جديدًا على أرض المحافظة لدورها الثقافي الهام والرائد في إثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب لما تقدمه من خدمات وأنشطة ثقافية متنوعة بما يساهم في النهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وأكد المحافظ حرصه على التنسيق التام وتقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات صندوق مكتبة مصر العامة على أرض المحافظة والتوسع في إنشاء العديد من المكتبات بنطاق المحافظة لخدمة المواطنين.

وعقب الاستقبال، تفقد محافظ المنوفية والسفير رضا الطايفي أخر مستجدات حجم الأعمال ونسب الإنجاز بمكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم على مساحة (795م2)، بحضور عواطف طاحون رئيس حي شرق، حيث استمعوا لشرح تفصيلي عن آلية التنفيذ وجار الانتهاء من تشطيبات الواجهات الخارجية وتفقد المسرح وعدد من القاعات المختلفة، وجه المحافظ المستشار الهندسي بنزول لجنة على الطبيعة خلال أسبوع لتقييم الأعمال لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

ومن جانبه أكد مدير صندوق مكتبات مصر العامة على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغًا بقطاع الثقافة تعزيزًا لدورها في نشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع ورعاية طاقات النشئ وتنمية إبداعاتهم في كافة النواحي الثقافية الفنية والأدبية تماشيًا مع خطة الدولة نحو بناء الإنسان المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، مقدمًا شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على التعاون المثمر والبناء وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة فروعًا لمكتبات مصر العامة بنطاق المحافظة كصروح تنويرية وثقافية جديدة لأبناء المنوفية وتحقيق التنمية الشاملة.