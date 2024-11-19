حزن في لابشيط.. الأهالي ينتظرون تشييع محمد شوقي لاعب كفر الشيخ- صور

الغربية ـ مروة شاهين:

يستعد أهالي قرية لابشيط التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، لتشييع جثمان اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ، الذي توفي متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب.

يقول عبد الرحمن محمد، خال اللاعب، لمصراوي، إن اللاعب الراحل كان يتمتع بصحة جيدة، وكان يتردد على القرية بشكل دائم لزيارة أسرته ولديه طفلة بعمر سنتين، قائلا: "لحد دلوقتي مش مستوعبين الصدمة وأنه مات".

جدير بالذكر أن اللاعب محمد شوقي تعرض إلى ابتلاع لسانه خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري الدرجة الثانية المصري، عندما سقط مغشيا عليه على أرض الملعب، بعد ابتلاع لسانه وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يرحل منذ ساعات صباح الثلاثاء.

ويذكر أن محمد شوقي من مواليد 7 يونيو 1995 ويبلغ من العمر 29 عامًا ولد بمحافظة الغربية انضم لفريق كفر الشيخ في دوري الدرجة الثانية المصري قادما من سبورتنج كاسل ،كما شارك في مركز قلب الدفاع، حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: "غزل المحلة وسبورتنج كاسل ونادي دسوق".

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