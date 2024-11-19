895 طالبًا يتنافسون في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط، عن الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025.

وتضم الكشوف 895 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، يتنافسون على سبع لجان تشمل الأسر، الفني، الرياضي، الثقافي، الجوالة، الاجتماعي، والعلمي. من المقرر إعلان الكشوف النهائية غدًا الأربعاء 20 نوفمبر.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة الالتزام بمواعيد الانتخابات حسب الجدول المعلن، ومراعاة قواعد الدعاية الانتخابية، مشددًا على أن الجامعة أنهت استعداداتها لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وحيادية تامة، وتوفير مناخ مناسب لجميع الطلاب للإدلاء بأصواتهم. دعا الدكتور المنشاوي الطلاب إلى المشاركة الفعالة لاختيار من يمثلهم تمثيلًا حقيقيًا.

تنطلق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط للعام الجامعي 2024/2025 تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، والدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية ومقرر اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المشرفين: الدكتور عبد الحميد أبو سحلي، عميد كلية العلوم، الدكتور علاء محمد أحمد عطية، عميد كلية الطب، الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق (عضو قانوني)، عزالدين المنصوري، أمين كلية الآداب، الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الطالب أحمد محمد حسين من كلية الطب (الفرقة الخامسة)، والطالبة رانيا حسن شحاته أحمد من كلية الصيدلة (الفرقة الخامسة).

تضمنت شروط الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية أن يكون المترشح متمتعًا بالجنسية المصرية، محمود السيرة وحسن السمعة، مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلي ونظام العام الكامل، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة. يجب أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها، عدا طلاب السنة الدراسية الأولى، وألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا أو الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له، بالإضافة إلى عدم انتمائه لأي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى أن الدعاية الانتخابية ستبدأ يوم 21 نوفمبر، وتُقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، فيما تُقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر. تُقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.