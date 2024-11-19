استمرار المعركة ضد الأمطار.. الإسكندرية تتعامل مع تداعيات "المكنسة"- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

واصل رؤساء أحياء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولات ميدانية على مدار الساعة بالشوارع والميادين لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة لنوة المكنسة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وواصلت نوة المكنسة ضرب سواحل الإسكندرية بأمطار رعدية غزيرة استمرت حتى فجر اليوم الثلاثاء، يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتتراوح بين 21 للعظمى و18 للصغرى.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والاستنفار العام بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقرر المحافظ تعطيل الدراسة، اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا للطقس السيئ واستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة، اليوم، بجميع كليات ومعاهد الجامعة مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد.