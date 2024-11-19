نادي كفرالشيخ يعلن الحداد على اللاعب محمد شوقي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن مجلس إدارة نادي كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الحداد 3 أيام حزنًا على وفاة لاعب الفريق الأول للكرة محمد شوقي، والذي توفي بعد 5 أيام من وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط.

كانت مباراة مركز شباب القزازين مع فريق نادي كفر الشيخ ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة إثر تعرضه بتوقف عضلة القلب ما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني.

وجرى نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط ويتلقى العلاج الآن على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى ليعلن أطباء مستشفى الزرقا المركزي وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد المحاسب عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي في تصريحات لمصراوي أن موعد جنازة لاعب الفريق محمد شوقي عقب وصول الجثمان إلى مسقط رأسه في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قادمًا من مستشفى الزرقا المركزي ما بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس نادي كفر الشيخ إنه من المقرر تشييع جنازته من مسقط رأسه قرية الشيخ ريحان في قرية لابشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى، وسوف يحضرها أعضاء مجلس إدارة النادي والرياضيين ولاعبي الفريق وجهازهم الفني.